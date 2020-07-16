Британский парламент приготовился к новоселью

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил перенести место заседаний палаты лордов — верхней палаты парламента — в город Йорк, поскольку во Вестминстерском дворце, где традиционно проходят заседания, должны быть проведены ремонтные работы. О готовящемся новоселье сообщает Mirror со ссылкой на письмо премьер-министра.

Как следует из документа, расходы на ремонт должны быть сведены к минимуму. Переехать следует как можно скорее ввиду рисков, связанных с текущем состоянием Вестминстерского дворца, а также необходимости обеспечить полноценную работу парламента. Джонсон добавил, что и палату лордов, и палату общин (нижняя палата парламента) можно расположить в одном и том же месте.

Реконструкция Вестминстерского дворца оценивается в шесть миллиардов фунтов стерлингов (около 536 миллиардов рублей). Ремонтные работы могут продлиться до 2030-х годов. Здание признали опасным для парламентариев в 2013 году. На срочный ремонт должны были потратить около 4 миллиардов фунтов стерлингов, или 5,3 миллиарда долларов. Ожидалось, что реставрация дворца займет шесть лет.

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