Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna уничтожила приблизительно 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на советника президента США по разработке вакцины Монсефа Слауи.

Сообщается, что Moderna была вынуждена забраковать партию из-за проблем с фильтрацией, возникших на поздней стадии производства. Препарат еще не был разлит в ампулы. Однако в компании считают, что инцидент не скажется на планах произвести 20 миллионов доз до конца месяца.

Ранее Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрил применение вакцины от коронавируса компании Moderna. Прививку рекомендовано делать лицам, достигшим 18 лет.

До этого, 13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19.

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