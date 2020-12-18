В Крымской республиканской больнице появилось современное оборудование

В Республиканской клинической больнице имени Семашко в Крыму появилось современное оборудование, которое уже начали использовать в отделении нейрохирургии. Об этом сообщает «Первый канал».

По данным телеканала, новое оборудование позволит врачам оказывать в том числе онкологическую помощь. Так, в частности, современный микроскоп дает нейрохирургам возможность видеть все до мельчайших деталей при удалении опухоли головного мозга.

«Сейчас гораздо лучше видно, сейчас просто получаешь удовольствие от работы с такой техникой», — признался заведующий отделением нейрохирургии больницы Дмитрий Дедков.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, на базе больницы сейчас работает 16 операционных, каждая из которых может выполнять от двух до четырех операций в сутки. «За 4-5 дней переездов уже мы запустили 10 отделений, уже начинают работать операционные, это та помощь, которая крайне необходима жителям республики», — сказал он.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.