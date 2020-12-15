В Краснодарском крае открыли восемь центров онкопомощи за год

Восемь центров амбулаторной онкологической помощи открылись в Краснодарском крае в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Средства на строительство медучреждений и оборудование для них выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общее финансирование по нацпроекту в текущем году, как уточнили в краснодарском Минздраве, составило 7,7 миллиарда рублей. На борьбу с онкологическими заболеваниями выделено более двух миллиардов рублей.

Медицинские организация уже получили 231 единицу самого современного оборудования из 253 запланированных. Это компьютерные томографы, МРТ, маммографы, аппараты для лучевой терапии и УЗИ, эндоскопическое оборудование. Оставшаяся техника поступит во второй половине декабря.

Так, в декабре в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Клинический онкологический диспансер №1 поставлено шесть единиц оборудования общей стоимостью 26,5 миллиона рублей. Это световые микроскопы, устройства для подготовки и окрашивания препаратов, центрифуги.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.