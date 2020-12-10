В больницы Карелии привлекли более 30 медиков из других регионов

Более 30 человек стали участниками федеральной программы «Земский доктор» в Карелии: в республику из других регионов приехали акушерки, фельдшеры ФАПов, участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики, кардиологи, хирурги, дерматовенерологи, анестезиологи, оториноларингологи, стоматологи. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Уточняется, что 36 медицинских работников, устроившихся на работу в карельские больницы, приехали из Республики Марий Эл, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ивановской, Вологодской, Пензенской, Рязанской областей, Приморского, Краснодарского, Хабаровского краев, а также из Киргизии.

Таким образом, с 2012 года по программе «Земский доктор» в Карелию привлечены 187 медиков. Каждому из них предоставлена единовременная выплата за счет средств федерального бюджета.

В республике также действует ведомственная целевая программа Минздрава Карелии, направленная на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами и предусматривающая единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим из других регионов.

Работа по привлечению медицинских кадров — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.