Врачи Чувашии получат планшеты для работы

Терапевты, врачи общей практики и педиатры Чувашии получат мобильные планшеты для работы. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Уточняется, что до конца 2020 года девайсы выдадут 846 докторам. «Выходя на дом к пациенту, с помощью мобильного приложения врачи смогут просматривать электронную медицинскую карту, сформировать больничный лист и льготный рецепт. При необходимости через планшет можно провести телемедицинскую консультацию с узкими специалистами, включая врачей республиканских больниц», — пояснили в ведомстве, отметив, что это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

По данным Минздрава, в текущем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» во всех больницах Чувашии обновили более 6,5 тысячи автоматизированных рабочих мест медработников. Около 6 тысяч врачей оснащены усиленной квалифицированной подписью для ведения электронного документооборота.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.