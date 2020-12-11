В России начали производить препарат для терапии двух распространенных болезней

Международная фармацевтическая компания AstraZeneca начала производство лекарственного препарата для терапии двух распространенных заболеваний — сахарного диабета второго типа и хронической сердечной недостаточности (ХСН) — на собственном заводе в Калужской области. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении говорится, что препарат снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, частоту госпитализаций и неотложных обращений по причине сердечной недостаточности на 26 процентов. «Появление такого препарата в арсенале врача поможет трансформировать подходы к лечению ХСН и открыть новое будущее для пациентов», — отметили в компании.

«Пандемия COVID-19 оказалась "черным лебедем" для отечественной кардиологии и, конечно, в этих условиях локализация производства в России инновационного препарата для терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне актуальна. Для врачей и пациентов важны два фактора — доступность и цена, и я надеюсь, что благодаря локализации удастся добиться улучшения лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения», — подчеркнул генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.