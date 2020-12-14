Жители чувашских деревень прошли медосмотр на передвижных ФАПах

Жители деревень Чувашии прошли медицинский осмотр на передвижных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Передвижные комплексы были закуплены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Теперь жители отдаленных и малонаселенных деревень Чувашии имеют возможность регулярно проходить профилактические осмотры, сдавать анализы, получать советы врача, вовремя корректировать схему лечения, возможность увеличить продолжительность и качество жизни. Консультации и обследования в медицинском комплексе проводятся с соблюдением необходимых мер профилактики.

С начала 2020 года мобильный пункт Цивильской центральной районной больницы совершил более 100 выездов, обследование смогли пройти 1576 пациентов. В 48 случаях выявлены заболевания, и этих людей направили на дообследование. В ноябре медики организовали 19 выездов и обследовали более 300 жителей. Утвержден график выездов мобильного ФАПа на декабрь. Машина выезжает регулярно с понедельника по пятницу.

«Машина хорошо оснащена, вполне удобна для проведения манипуляций. Жители ждут с нетерпением, когда приедут медицинские работники, по-моему, это самый хороший отзыв!» — сказала исполняющая обязанности главного врача больницы Римма Леонтьева.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.