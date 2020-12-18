Россиянам перечислили главные признаки качественной елки

Ровный, достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви, насыщенного изумрудного цвета эластичные иголки, которые крепко держатся на ветках, а также одна макушка — главные признаки качественной натуральной елки. Об этом в Роспотребнадзоре рассказали агентству «Москва».

В надзорном ведомстве посоветовали россиянам покупать новогоднее дерево в последней декаде декабря, так как купленная раньше елка осыпется до конца каникул. «Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева», — отметили эксперты.

При выборе искусственной елки необходимо убедиться, что ветки надежно закреплены, а хвоя на ветках крепко держится. «Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться», — порекомендовали гражданам. Также на концах ветвей не должно быть острых краев и оголенной проволоки.

По словам специалистов, допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика. Однако едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. При этом искуственная ель должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Ранее в МЧС рассказали россиянам о наиболее подходящей для дома елке. Искусственные деревья сочли наилучшим вариантом, так как они более долговечные, красивые и пожаробезопасные. Кроме того, для возгорания елки из поливинилхлорида понадобится температура в 500 градусов, а натуральное дерево загорится уже при 228-264 градусах Цельсия.