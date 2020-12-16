Россиянам посоветовали наиболее подходящую для дома елку

В МЧС посоветовали россиянам наиболее подходящую для дома елку. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин, передает РИА Новости.

По его словам, все больше жителей России склоняются к покупке искусственных елок. Эксперт отметил, что это наилучший вариант, так как такие елки более долговечные, красивые и пожаробезопасные. Гладилин подчеркнул, что для загорания елки из поливинилхлорида понадобится температура в 500 градусов, а натуральное дерево загорится уже при 228-264 градусах Цельсия.

Эксперт также добавил, что невоспламеняющихся елок, которые сейчас иногда продают в магазинах, не бывает. Так, он пояснил, что «при создании определенных условий можно добиться горения практически любого вещества».

Ранее эксперты Роскачества научили россиян выбирать искусственные елки и объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке. Специалисты указали, что если ель правильно выбрать и хранить, то она может прослужить десять лет. Прежде всего важно смотреть на материал, из которого сделаны иголки.