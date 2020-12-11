Подсчитана стоимость новогодних украшений для дома

Аналитики онлайн-ретейлера Ozon провели исследование и выяснили, что российская семья в среднем тратит на покупки украшений дома к Новому году около семи тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В типичный набор покупок входят елка, наконечник и игрушки для нее, а также декор для дома. Минимальная стоимость набора составляет порядка одной тысячи рублей, однако большинство российских семей в среднем тратят 6,8 тысячи рублей.

По данным аналитиков, продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября — начале декабря увеличились в два раза относительно 2019 года, а число заказов с новогодней атрибутикой — в три раза. Средний чек на такие товары вырос на 70 процентов в годовом сопоставлении и превысил две тысячи рублей.

Ранее сервис размещения объявлений «Авито» оценил стоимость покупки и украшения новогодней елки в этом году. По подсчетам сервиса, покупка живой ели и декора к ней может обойтись примерно в 3350 рублей. В случае с искусственной елкой траты могут составить примерно 4550 рублей. Средняя цена одной живой елки в этом году составила примерно 300 рублей, а искусственной — 1500 рублей, посчитали в компании. При этом первые подешевели на 14 процентов, а вторые — подорожали на 16 процентов.