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ПСБ внедрил новый сервис для обслуживания корпоративного бизнеса

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Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

ПСБ разработал и внедрил Open API – прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов банка с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) PSB Corporate. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Эта технология необходима для мгновенного обмена данными клиента с интернет-банком (платежные документы, процессы и услуги, ранее реализованные в ДБО).

Сервис Open API также можно использовать для оплаты счетов, в том числе, в рамках сопровождения гособоронзаказа, получения выписок клиента, переписки с банком, работы с зарплатными проектами, оформления заявлений на перевод валюты, выполнения валютного контроля. Позже в сервисе появятся новые услуги.

Благодаря тому, что новый сервис позволяет работать в привычном интерфейсе бухгалтерской или казначейской систем, а все сформированные документы сразу отправлять в обработку, компании смогут значительно оптимизировать бизнес-процессы и снизить операционную нагрузку

«В связи с пандемией мы усилили работу над онлайн-каналами взаимодействия банка с клиентом. В результате, на начало декабря этого года в два раза выросло проникновение корпоративных клиентов ПСБ в цифровые каналы банка по сравнению с прошлым годом, и на 40 процентов выросла их транзакционная активность. Полагаем, что новый сервис Open API продолжит эту динамику. Его простота, удобство и надежность позволят уменьшить трудоемкость работы пользователей с системами ДБО и сэкономят время их работы, что положительно скажется на оптимизации внутренних процессов клиента», - отметил директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев.

Подключиться к новому решению ПСБ можно онлайн или в офисе банка.

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