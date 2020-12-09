ПСБ заявил о росте активности малых предприятий на рынке госзакупок в 2021 году

Развитие бизнеса, связанного с исполнением госзаказа, станет актуальным трендом для компаний малого и среднего предпринимательства в 2021 году. Таким мнением в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» поделился вице-президент — глава дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

«Со стороны государства сейчас идет поддержка этого направления, также запускаются новые гарантийные продукты и программы, направленные на удешевление кредитования. Поэтому в целом, я думаю, что это тоже будет одним из трендов, когда малые предприятия будут уходить в сторону госзакупок и предлагать свою экспертизу именно на этом рынке», — считает Тихонов.

По мнению Кирилла Тихонова, 2021 год будет непростым с точки зрения развития или восстановления бизнеса на фоне того, что в текущем году наблюдалось снижение потребительского спроса. Поэтому еще одним трендом следующего года он назвал пересмотр текущих бизнес-моделей в сторону снижения затрат, повышения эффективности, диверсификации бизнеса.

Когда была сложная ситуация, вызванная пандемией, ПСБ пришлось оперативно проводить реструктуризации действующих кредитов клиентов, чтобы снизить долговую нагрузку для предприятий. В настоящий момент, когда речь идет о восстановлении бизнеса, востребованным становится финансирование.

ПСБ готов удовлетворить спрос на кредиты для восстановления деятельности бизнеса. Об этом будет идти речь на онлайн-форуме ПСБ «Просто Капитал», который пройдет 11 и 12 декабря. Специалисты банка расскажут про новый онлайн продукт ПСБ — кредит «Без бумаг. Оборотный».

«Речь идет о кредитах до 10 миллионов рублей на срок до двух лет. Также расскажем про продукт, который поддержит малые и средние предприятия, которые являются участниками рынка госзакупок — это решение называется "Без бумаг. Контрактный". Для данных предприятий будет возможность получить полностью электронный кредит на исполнение контракта — без бумаг, без каких-либо требований по документам, по сути, решение принимается системой автоматически на основании имеющегося опыта заемщика участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации», — рассказал представитель ПСБ.