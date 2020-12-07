ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

Онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», титульным спонсором которого выступает ПСБ, пройдет 11 и 12 декабря 2020 года. Форум позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений. В общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений. В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес. Приглашаем всех желающих на наш онлайн-форум, программа которого рассчитана на самую широкую и требовательную аудиторию», — отметил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

В рамках профессионального трека состоится пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей.

На форуме обсудят проблемы управления семейным финансовым бюджетом, вопросы безопасности, технологии и инструменты ивестирования, использование кредитов и господдержки, а также как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее.

Вместе с этим участникам мероприятия расскажут об аспектах работы в статусе самозанятых: какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы могут рассчитывать самозанятые.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте. Узнать о форуме можно узнать на специальных страницах фестиваля в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники».