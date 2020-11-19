ПСБ предложил онлайн-кредит для бизнеса под 11,9 процента

ПСБ разработал новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса «Без бумаг. Оборотный», учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, что позволяет клиентам банка получать наиболее выгодные кредитные предложения по ставке от 11,9 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Предприниматели могут оформить кредит на любые цели полностью онлайн на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу по двум документам на сумму до 10 миллионов рублей.

Банк использует большие данные для анализа платежеспособности клиентов, что гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска, поэтому потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.

«Кредит "Без бумаг. Оборотный" стал результатом разработки и внедрения динамической модели оценки заемщика и усовершенствования автоматической системы принятия решений в рамках постоянного развития технологических сервисов ПСБ. Кроме того, инновационный и удобный в получении продукт отвечает актуальным вызовам времени: в условиях сложной эпидемиологической обстановки предприниматели могут быстро получить финансирование, не выходя из дома, а индивидуальные ставки дают возможность оптимизировать расходы», — отметил вице-президент, директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.