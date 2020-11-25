ПСБ начал проводить онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов

ПСБ начал проводить онлайн-вебинары по вопросам выполнения гособоронзаказа для методологической поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В первой встрече приняли участие 120 клиентов банка. Участники узнали о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Эксперты ПСБ также ответили на вопросы об особенностях открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта. На встрече были обсуждены нетиповые ситуации обслуживания ГОЗ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Предприятия ОПК, участвуя в мероприятиях ПСБ, совершенствуют свою финансовую грамотность для скорейшего и качественного выполнения гособоронзаказа, отметили в пресс-службе банка.

ПСБ собирается проводить такие онлайн-семинары на постоянной основе — минимум один раз в месяц. Банк планирует привлечь к участию в мероприятиях лекторов из различных государственных ведомств, курирующих вопросы выполнения ГОЗ.

«Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов. Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Важность подобного общения сложно переоценить, ведь гособоронзаказ — это очень живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей — своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта. А это, в свою очередь, влияет на оборону и безопасность государства в целом», — отметила вице-президент-директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.

Подключиться к вебинару можно с любого смартфона, планшета, компьютера, используя индивидуальную ссылку для входа.

ПСБ проводит обучающие семинары для клиентов-предприятий ОПК с 2019 года. До весны 2020 года было организовано 35 очных встреч во всех крупнейших хабах оборонно-промышленного комплекса: в Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Ростове-на-Дону и др. С начала проведения мероприятия, его посетили представители около 400 предприятий ОПК, обслуживающихся в ПСБ.