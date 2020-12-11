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ПСБ стал третьим по числу выдач антикризисных кредитов для бизнеса

Изображение: ПСБ

ПСБ занял третье место в стране по числу кредитов, выданных в рамках реализации государственных мер антикризисной поддержки бизнеса, предприниматели получили порядка 30 тысяч займов. Об этом сообщил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума «Просто капитал».

«ПСБ занял третье месте в стране. Предприниматели получили через нас 50 млрд рублей антикризисных кредитов, — заявил он. — Несмотря на то, что кредитные меры поддержки были направлены на компании определенных видов деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, получилось охватить ими очень большой сегмент рынка — более 260 тысяч предприятий с 5 миллионами занятых получили такую поддержку. То есть программа действительно достигла общенационального эффекта, и ПСБ принимал очень активное участие в реализации мер антикризисной поддержки».

По словам Константина Басманова, пандемия открыла новые возможности, которые нужно учитывать и реализовывать. «Произошел кардинальный сдвиг в спросе на цифровые форматы услуг. Это уже стало вчерашним днем. Соответственно, та практика, которая появилась в рамках антикризисных кредитных программ между государством и банками по использованию зонтичной гарантийной поддержки, сделала доступными кредиты для самых маленьких предпринимателей. Мне кажется это та практика, которую надо распространять на следующий период для кредитов, которые выдаются на развитие бизнеса с тем, чтобы эти технологии зонтичных гарантий идеально совмещались с онлайн-кредитами для самых маленьких предпринимателей», — отметил выступавший.

Рост популярности электронной коммерции требует снижения издержек на проведение платежей в этой сфере, продолжил он. Этому в значительной степени способствует развитие Системы быстрых платежей, которую реализует Банк России. «Мы как системообразующий банк активно участвуем в проектах по развитию национальной цифровой платежной инфраструктуры и заинтересованы в популяризации СБП и ее сервисов, ориентированных на бизнес, — они позволяют значительно сокращать издержки предпринимателей», — уверен Басманов.

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