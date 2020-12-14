Проведенный ПСБ форум финансовой грамотности собрал более 400 тысяч слушателей

ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволил более чем 400 тысячам слушателям получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Онлайн-форум «Просто Капитал» оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности. Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. Два дня живых, интересных выступлений и мастер-классов в безопасном формате — так прошел форум «Просто капитал»», — рассказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Программа форума состояла из четырех треков, разделенных по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный, для начинающих, для продвинутых и для подростков. На форуме выступили представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов. Также спикерами мероприятия стали сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и другие.

В первый день мероприятия состоялась пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту», а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей.

Второй день был посвящен начинающим, которые узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Трек для продвинутых был посвящен вопросам грамотного инвестирования, решения жилищного вопроса, выгодного использования кредитов и господдержки. На треке для подростков рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Сайт prostokapital.ru 16 декабря будет преобразован в ресурс с архивом видеозаписей со всех треков онлайн-форума «Просто Капитал».