В Крыму создали лабораторию для исследований сверхбыстрого оптомагнетизма

В Крымском федеральном университете (КФУ) создали лабораторию для исследований сверхбыстрого оптомагнетизма. Ученые планируют исследовать взаимодействие намагниченности и световых волн для создания максимально эффективных способов хранения, записи и передачи больших объемов данных, сообщает телепортал «Первый севастопольский».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Наука». Для исследований приобрели фемтосекундный лазерный комплекс.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории многофункциональных материалов изико-технического института КФУ, переключение намагничивания с помощью света — самый энергоэффективный и самый быстрый способ записи информации. «Технология особенно интересна для больших объемов данных. Например, серверное хранилище Яндекса отапливает 5000 домов в Финляндии просто за счет энергии, но мы можем значительно снизить потребление», — сказал он.

Отмечается, что исследователи успешно синтезировали сверхтонкие магнитные пленки ферритов-гранатов. Теперь они приступят к созданию наноструктур, которые имеют значительные преимущества по сравнению с однородными микрометрическими пленками.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.