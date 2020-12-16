Российские ученые создали магнитные пленки для снижения энергозатрат

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали сверхтонкие магнитные пленки, использование которых поможет снизить энергозатраты при работе с большими объемами данных. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

«Исследователям удалось синтезировать сверхтонкие магнитные пленки ферритов-гранатов. Если обычно эти материалы имеют толщину порядка нескольких микрон, то полученные — 100 нанометров и меньше», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что теперь российские специалисты смогут заняться изготовлением наноструктур, обладающих значительными преимуществами перед однородными микронными пленками.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.