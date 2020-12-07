Тульские ученые помогут быстрее ремонтировать железные дороги

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ), который был создан в Тульской области в рамках нацпроекта «Наука», займутся модернизацией универсального путевого комплекса (УПК), который позволит быстрее производить ремонт железных дорог. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектного офиса НОЦ, проректор Тульского государственного педагогического университета Константин Подрезов.

«Среди проектов НОЦ есть проект по разработке и применению УПК в составе инновационных путевых машин. Главной задачей проекта является разработка и применение техники и технологий, которые позволят обеспечить ремонт железнодорожных путей со скоростью до 10 километров в сутки», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, при работе тульским ученым будет необходимо наладить кооперацию с другими научными центрами и разработать концепцию цифровизации производства комплексов. Как ожидается, реализовать данный проект планируется уже к 2024 году, в дальнейшем модернизированное оборудование будут поставлять как на российский, так и на зарубежный рынок.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.