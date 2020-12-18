Жившая у основателя Playboy модель рассказала о секс-вечеринках и правилах дома

Бывшая модель эротического журнала для мужчин Playboy поделилась впечатлениями от жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. Соответствующая история появилась на The Sun.

31-летняя Дженна Бентли (Jenna Bentley) переехала в поместье бизнесмена через несколько лет после начала своей модельной карьеры. «Мне пришлось подписать контракт о неразглашении, потому что там проводили время множество знаменитых актеров, музыкантов, политиков», — сказала она.

По словам героини материала, в особняке постоянно происходили секс-вечеринки, но, помимо этого, там творились очень «странные вещи» и были установлены особые правила дома. «О, если бы только стены могли говорить! У Голливуда есть такая особенность — изображать происходящее в выгодным ракурсе. Вы что, правда думаете, что 87-летний мужчина спит с девятью 20-летними блондинками одновременно?» — поделилась Бентли.

Известно, что в то время в поместье проживало множество молодых девушек. Три раза в неделю в девять часов вечера устанавливался обязательный комендантский час. Кроме того, Хефнер устраивал обязательные к посещению киносеансы, во время которых показывали его любимые фильмы 1950-х годов.

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Предприниматель приобрел особняк в 1971 году за один миллион долларов (73,5 миллиона рублей), а в 2016-м продал его за 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей) при условии, что у него будет возможность снимать его до конца своих дней. Одними из знаменитых гостей дома были Джек Николсон, Леонардо ДиКаприо, Эминем и Уоррен Битти. Хефнер прожил в поместье до конца своих дней и умер в 91-летнем возрасте в 2017 году.

Ранее в декабре плюс-сайз-модель снялась для Playboy в США и пожаловалась на детство в России. Героиню материала не обязывали сниматься полностью обнаженной, однако на некоторых кадрах девушка по своему желанию попозировала без одежды. Модель пожаловалась на то, что в детстве ее часто называли коровой, из-за чего у нее возникли комплексы.