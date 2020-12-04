Модель Playboy снялась обнаженной в океане среди акул-людоедов

Бельгийская модель, которая часто принимает участие в съемках для журнала Playboy, стала героиней опасной фотосессии в Тихом океане. Снимки публикует Daily Mail.

26-летняя Мариса Папен (Marisa Papen) снялась обнаженной под водой среди акул-людоедов для календаря Earth Family. Ее запечатлели рядом с галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами. Отмечается, что фотографии были сделаны в конце лета у побережья гавайского острова Оаху.

Героиня материала рассказала, что за 45 минут съемки она нырнула около 20 раз. По ее словам, ей не было страшно находиться среди акул, напротив, она «чувствовал полную безмятежность». «Плавание с акулами — один из самых мирных опытов в моей жизни», — заключила Папен.

По информации издания, модель решила сфотографироваться с акулами без одежды и купальника ради борьбы со стереотипами. «Я хотела разрушить стигмы и табу, поскольку нагота считается в нашем обществе таким же плохим явлением, как и акулы», — пояснила женщина.

Ранее в ноябре Наталья Водянова снялась обнаженной для обложки журнала Love. Российскую супермодель запечатлели с поднятыми вверх руками. Авторами кадров стали фотографы Мерт Алас (Mert Alas) и Маркус Пигготт (Marcus Piggott).