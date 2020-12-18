В Прикамье обновили свыше 500 километров дорог

В Прикамье за четыре года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновили свыше 500 километров дорог. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин, передает «Российская газета».

Губернатор встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и доложил ему об итогах реализации нацпроекта в 2020 году. Он отметил, что по итогам текущего года в регионе выполнены все целевые показатели: приведено в порядок более 113 километров дорожного полотна.

В нормативное состояние привели 55 объектов: 35 основных и еще 20 за счет экономии средств от проведенных весной конкурсных процедур. В перечень работ входили реконструкция и ремонт дорожного покрытия, модернизация светофорных объектов и установка новых, а также установка и запуск комплексов фотовидеофиксации.

В текущем году на нацпроект направлено более 2,5 миллиардов рублей. Махонин пояснил, что за четыре года реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние приведен уже 271 объект.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.