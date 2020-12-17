Число погибших на 10 основных региональных дорогах Подмосковья снизилось вдвое

За 3 года на 10 основных региональных дорогах число погибших снизилось вдвое. Об этом сообщили в правительстве Московской области в ходе итогового заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Игоря Трескова.

В заседании также приняли участие депутат Госдумы Александр Васильев, начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов, руководители и члены областной комиссии по ОБДД, председатели комиссий по ОБДД муниципальных образований, руководители подразделений ГИБДД, представители дорожных организаций.

На мероприятии подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обсудили состояние обеспечения безопасности дорожного движения и анонсировали планы работы на следующий год.

Участники заседания отметили эффект проведенного комплекса мероприятий на дорогах области: за 3 года на 10 основных региональных дорогах число погибших снизилось вдвое, на 79 аварийных дорогах, где ежегодно погибало более 2 человек, — на 69 процентов. В текущем году было установлено 0 тысяч катафотов, 24 километра ограждений, 3,9 тысячи знаков, 350 искусственных неровностей.

В 2021-м будут построены свыше 100 километров тротуаров, на нерегулируемых пешеходных переходах установят порядка 300 ИДН, дополнительно подсветят 500 пешеходных переходов, а также сделают специальную проекционную разметку на них.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.