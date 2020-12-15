Проспект в Якутске реконструируют за 1,5 миллиарда рублей

Стоимость проекта по реконструкции проспекта Ленина в Якутске ориентировочно составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает YakutiaMedia.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова, к работе по данному проекту ответственные ведомства приступили уже с начала этого года.

«Этот капиталоемкий проект нужно реализовать к 100-летнему юбилею образования республики в 2022 году. Капитальный ремонт проспекта Ленина будет отражен в индикаторах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но по всей видимости нужно будет предусмотреть для администрации города Якутска дополнительное финансирование для полной реализации проекта», — подчеркнул он.

Протяженность объекта составляет 2,8 километра. Планируется полная реконструкция дорожного полотна на четыре полосы, обустройство велосипедных дорожек с обеих сторон дороги по два метра, бордюры и тротуары из гранита от фасада до фасада. Для реализации проекта будут затронуты общественные пространства — скверы Ивана Крафта, академика Ларионова, площадь Дружбы.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.