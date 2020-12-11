Ремонт дорог в Липецкой области завершили

План ремонтных работ региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год выполнен полностью. Об этом сообщает Gorod48.ru со ссылкой на управление дорог и транспорта Липецкой области.

В ведомстве отметили, что сдан последний участок региональной трассы, отремонтированный в рамках нацпроекта — четыре километра автодороги «Кривец – Преображеновка» в Добровском районе. Участок примыкает к подходу к новому мосту через реку Воронеж.

В текущем году в Липецкой области по нацпроекту отремонтировали 296 километров автодорог регионального значения. На это было потрачено 2,1 миллиарда рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.