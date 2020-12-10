В Якутии появятся около 40 систем выявления нарушений на дорогах

В Якутии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установят комплексы фото- и видеофиксации (ФВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Минтранса.

По данным ведомства, в 2020 году планируется запустить в эксплуатацию 30 стационарных комплексов ФВФ на автомобильных дорогах республики и приобрести шесть мобильных комплексов ФВФ, которые планируется применять для фиксации нарушений скоростного режима с бортов движущихся патрульных машин.

На 2020 год выделено 138,8 миллиона рублей, средства планируется освоить в полном объеме.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.