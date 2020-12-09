В Курганской области отремонтировали больше 200 километров дорог

Власти Курганской области отчитались о выполнении дорожных работ на 2020 год. В регионе отремонтировали 205,5 километра трасс, сообщает «Правда УрФО».

В план по ремонту вошли 175,9 километра региональных дорог и трассы агломерации Кургана и Кетово протяженностью 29,6 километра. На работы направили более 3 миллиардов рублей.

В следующем году продолжат ремонтные работы на путепроводе на проспекте Машиностроителей в столице региона. Их планируется завершить к концу 2021 года. Также продолжится ремонт трассы Шадринск — Ялуторовск.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.