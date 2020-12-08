Еще 20 новых автобусов выйдут на дороги Казани

На дороги Казани выйдут еще 20 новых низкопольных автобусов экологического класса «Евро-5». Об этом сообщает «Татар-информ».
Они будут ходить по маршруту № 29 «Строительный институт — Улица Гудованцева».
В настоящий момент на маршрутах № 36 «Вещевой рынок — Осиново» и № 45 «Жилой массив Ферма-2 — Су Анасы» уже эксплуатируются 53 автобуса «НефАЗ 52-99-40-57», работающих на компримированном природном газе.
В 2021 году Татарстан получит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 160 автобусов, 28 троллейбусов и 18 трамваев.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.