Россия
 
Последние новости
Путин обсудил с Меркель Карабах и Донбасс
Раскрыты детали сорванной ФСБ попытки вооруженного прорыва в Россию с Украины
Зимующий в Сочи россиянин назвал преимущества жизни на курорте
Лукашенко потребовал заставить работать «тунеядцев» и «протестунов»
В Красноярске 101-летняя ветеран войны победила COVID-19
В России придумали новый способ спасти Superjet
Жители российского поселка забаррикадировали коммунальщиков в знак протеста
Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
После попытки вооруженного прорыва в Россию с Украины завели уголовное дело
На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня»
Новости партнеров
Прослушать новость

Кубань будет участвовать в трех новых направлениях национальных проектов

Перейти в «Мою Ленту»

В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов — это новый национальный проект «Туризм», а также федеральные программы «Чистая страна» и «Патриотическое воспитание граждан РФ», которые включены в действующие национальные проекты. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для нас это возможность быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. В том числе, инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработать региональные проекты», — отметил губернатор в ходе краевого совещания.

В соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами должны быть заключены до 23 декабря, подчеркнула руководитель регионального проектного офиса Светлана Герих. «Далее перед краем стоит задача до 1 февраля 2021 года утвердить региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов — до 26 февраля 2021 года», — отметила Светлана Герих.

Участники совещания у главы региона обсудили исполнение нацпроектов этого года. Как и в 2019 году, раньше срока завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С опережением идет переселение из ветхого жилья — при плане 250 человек в этом году расселено 424. Завершены работы по федеральной программе «Чистая вода» — в Анапе, Армавире и Успенском районе построены водопроводы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кубанские производители труб модернизируют коммунальные сети при господдержке
Краснодарский край предложил изменения в законодательстве для поддержки IT-сферы
Кубань получит 4,7 миллиарда рублей на школы и детсады