Кубань будет участвовать в трех новых направлениях национальных проектов

В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов — это новый национальный проект «Туризм», а также федеральные программы «Чистая страна» и «Патриотическое воспитание граждан РФ», которые включены в действующие национальные проекты. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для нас это возможность быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. В том числе, инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработать региональные проекты», — отметил губернатор в ходе краевого совещания.

В соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами должны быть заключены до 23 декабря, подчеркнула руководитель регионального проектного офиса Светлана Герих. «Далее перед краем стоит задача до 1 февраля 2021 года утвердить региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов — до 26 февраля 2021 года», — отметила Светлана Герих.

Участники совещания у главы региона обсудили исполнение нацпроектов этого года. Как и в 2019 году, раньше срока завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С опережением идет переселение из ветхого жилья — при плане 250 человек в этом году расселено 424. Завершены работы по федеральной программе «Чистая вода» — в Анапе, Армавире и Успенском районе построены водопроводы.