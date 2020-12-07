В Бурятии за год отремонтировали свыше 300 километров дорог

В 2020 году в Бурятии отремонтировали 305 километров дорог и 13 мостов. Всего на дорожный ремонт было направлено 11,6 миллиарда рублей, сообщает «Байкал Daily».

Отмечается, что 5,6 миллиарда рублей были выделены на ремонт федеральных трасс, 6 миллиардов рублей — на дороги регионального значения.

По словам заместителя министра, председателя комитета по развитию дорожного хозяйства Сергея Белоколодова, в республике второй год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2021 году по нацпроекту в Бурятию направят 1,6 миллиарда рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 108 километров дорог.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.