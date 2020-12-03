В Краснодаре за две недели отремонтировали 10 участков дорог

В течение двух недель в Краснодари прошли ремонтные работы на 10 участках дорог краевого центра. Об этом сообщают «Кубанские новости».

За это время рабочие устранили дефекты на участках улично-дорожной сети общей площадью 485 квадратных метров.

Всего с начала года ямочный ремонт дорожного покрытия выполнен на 340 участках дорог общей площадью 68 тысяч квадратных метров. За 2019 году отремонтировали 314 участков.

В 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодарском крае направят рекордную сумму в 4,5 миллиарда рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.