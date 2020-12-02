Российский регион перевыполнил план по ремонту дорог

Новгородская область перевыполнила план по ремонту дорог на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более чем на 63 процента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, отремонтировано 457 километров полотна вместо запланированных 279. Из ни 420 километров дорог регионального и межмуниципального значения и 37 километров дорог в Великом Новгороде.

Перевыполнить план по ремонту позволило дополнительное финансирование из федерального бюджета — в третьем квартале область получила 1,7 миллиарда рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.