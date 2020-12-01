Полицейские в российском регионе получат почти 100 новых автомобилей

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД получат 98 новых патрульных автомобилей. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Транспортные приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Накануне, 30 ноября, в территориальные подразделения ГИБДД края передали 77 автомобилей Scoda Octavia. Еще 21 автомобиль «УАЗ Патриот» проходит необходимое дооснащение согласно требованиям, предъявляемым к патрульным автомобилям Госавтоинспекции. Их направят в автопарк ГИБДД в сельских территориях края.

Новые автомобили оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.