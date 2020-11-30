В Краснодаре отремонтировали почти 86 километров дорог

В Краснодаре в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали почти 86 километров дорог. Об этом сообщают «Кубанские новости».

До конца года планируется отремонтировать еще 4,3 километра магистралей и завершить строительство 1 километра новой автодороги по проспекту Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей.

Отмечается, что ремонты по плану 2020 года — 69 участков общей протяженностью 73,2 километра, на сумму 2 миллиарда рублей — были завершены в начале осени. Поэтому удалось начать работы по некоторым объектам из плана 2021 года.

В 2021-м по нацпроекту в Краснодаре планируют отремонтировать 62 участка общей протяженностью 79,6 километра, на сумму 2 миллиарда рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.