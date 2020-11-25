В Нижнем Новгороде сэкономили 86 миллионов рублей на дорогах

По итогам первого этапа аукционов по определению подрядчиков для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году Нижний Новгород сэкономил 86,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «НТА Приволжье».

Директор МКУ «ГУММиД» Михаил Суворов рассказал, что сэкономленную сумму направят на ремонт дополнительных объектов. «На первом этапе мы разыграли 18 участков дорог. Практика заранее проводить торги по определению подрядчиков применяется уже не первый год», — сообщил он.

Контракты планируют заключить в конце ноября-начале декабря. Второй этап торгов проведут в декабре — на нем разыграют восемь участков дорог.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.