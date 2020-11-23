В Астрахани отремонтируют 22 километра дорог по нацпроекту

В Астрахани в 2021 году отремонтируют 22,5 километра дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается на официальном сайте местной администрации.

Уточняется, что ремонт пройдет во всех районах города. «Выбранные объекты синхронизированы с адресами, где ранее проведен ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" или вблизи парков, обновляемых в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"», — указано в сообщении.

При этом перед началом работ эксперты рекомендовали провести обследование пролегающих коммуникаций и при необходимости заменить трубы, чтобы в будущем не пришлось вскрывать свежий асфальт.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.