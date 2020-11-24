На Камчатке выбрали дороги для ремонта

В правительстве Камчатки выбрали участки дорог, которые будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Согласно плану региональных властей, в следующем году планируется отремонтировать шесть объектов в пределах Петропавловска-Камчатского и три участка регионального значения.

На региональных участках отремонтируют 84-94 километры дороги с переходным типом покрытия «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск», 25-29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия «Елизово – Паратунка» и 12-24 километры дороги с переходным типом покрытия Крапивная — Эссо.

Кроме того, в городе отремонтируют участок дороги по Красной сопке, участок от остановки «Садовая» до улицы Петропавловское шоссе и проложат участок длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года по улице Ларина.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.