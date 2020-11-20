Татарстан признан одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта

Татарстан признали одним из лучших российских регионов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает НТР-24.

Уточняется, что соответствующую награду вручил республике зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на «Транспортной неделе» Москве.

«На “Транспортной неделе-2020” в Москве Марат Хуснуллин вручил памятные награды субъектам страны, которые достигли лучших показателей согласно осуществлению национального проекта. Награду вручили также команде из Татарстана», — уточнили в ведомстве.

В августе текущего года в Татарстане завершили строительство первого этапа Большого казанского кольца, которое возводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуется с 2010 года.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.