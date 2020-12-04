Число очагов аварийности на дорогах Ставрополья уменьшилось

На дорогах Ставропольского края в 2020 году число очагов аварийности уменьшилось на 12 процентов. Как сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу главы региона, этому способствовала в том числе установка камер видеофиксации нарушений и устройство разделительных полос на сложных участках.

В настоящий момент на Ставрополье доля региональных автотрасс, соответствующих всем нормативным требованиям, превышает плановый показатель по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Она составляет 76 процентов против 74,7 процента в прошлом году.

В 2021 году в регионе начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы, позволяющей оптимизировать автомобильные потоки.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.