Одобрено финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году

Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году. Городским округам Самара, Тольятти и Сызрань выделят субсидии в размере 2 миллиардов 90 миллионов рублей. Дорожные работы в Самаре и Тольятти будут осуществляться за счет средств нацпроекта, передает местный портал NiaSam.

Региональный минтранс с 2019 года участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в рамках которого реализуется проект «Строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу».

Одной из главных задач проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.