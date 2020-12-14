Забайкалье выполнило план по ремонту дорог за 2020 год

В Забайкалье завершили ремонт 44 участков дорог, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дениса Удода.

«Всего 44 объекта, по 42 объектам все работы завершены, осталось только принять документы, проверить и оплатить. По дороге Дарасун - госграница с Китаем рабочая комиссия назначена на 18 декабря, по анализу выполненных работ, если нам подтвердят все лабораторные испытания, дорога будет принята. И развязка улиц Кирпично-Заводская, Магистральная и Карла Маркса в Чите - рабочая комиссия на 14 декабря, там тоже готовность объекта 100 процентов», — сказал министр.

Всего за 2020 год в регионе отремонтировали около 190 километров дорог. При этом средства на реализацию нацпроекта освоили лишь на 84 процента. Губернатор Александр Осипов поручил оперативно расплатиться с подрядчиками.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.