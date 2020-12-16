Тверские дорожники завершили сезон с рекордным показателем

Дорожники Тверской области завершили текущий сезон с рекордно высоким показателем — в Верхневолжье в общей сложности отремонтировали больше 542 километра асфальтового полотна. Из них 242 километра региональных автодорог и улиц Твери приведены в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает издание «Тверские ведомости».

Отмечается, что добраться до многих районных центров теперь можно гораздо быстрее.

С 2021 по 2023 год асфальтом покроют еще 146 километров региональной дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Ранее по нацпроекту отремонтировали 50-километровый участок дороги Тверь – Устюжна на территории Рамешковского и Бежецкого районов.

Кроме того, заключены долгосрочные контракты на ремонт других региональных автомобильных дорог по нацпроекту: Торжок – Осташков, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.