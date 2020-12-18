Глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает «Страна.ua».

«Вопрос в том, действительно ли она будет действовать. Вот только что упомянули Великобританию: они же не "Спутником" вакцинировались. Там другая вакцина. Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей», — сказал глава Рады в эфире ток-шоу.

Он добавил, что Украина «должна идти путем развитых государств».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться поступления первых партий вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года. Киев хочет закупать европейский препарат от компании Pfizer. От использования российской вакцины «Спутник V» украинские власти отказались.