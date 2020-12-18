«МегаФон» предоставил пенсионерам бессрочную скидку на связь

Компания «МегаФон» запустила специальное предложение для пенсионеров Москвы. Оно предоставляет 20-процентную скидку на любой тариф основной линейки #БезПереплат. Скидка будет действовать бессрочно, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе, говорится в сообщении оператора связи.

Абонент может выбрать любой тариф линейки #БезПереплат в зависимости от необходимого наполнения — количества включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг. Если остались неизрасходованные минуты и трафик, абонент может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

«Для нас важно, чтобы все наши абоненты имели доступ к современным технологиям и при этом могли избегать лишних расходов. Сегодня пожилые люди находятся в ситуации, когда не могут регулярно встречаться с родными и близкими, поэтому им как никогда необходимо оставаться на связи. Выгодные условия нашей линейки позволят абонентам неограниченно пользоваться мессенджерами, в том числе, видеозвонками без дополнительных затрат», — отметила коммерческий директор столичного филиала МегаФона Светлана Сысоева.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Кроме того, вне зависимости от выбранного тарифа абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами — они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Подключить тариф со скидкой могут как действующие, так и новые абоненты «МегаФона» пенсионного возраста. Также можно перейти на этот тариф «МегаФона» от другого оператора с сохранением номера.

Чтобы подключиться к тарифу, нужно предъявить социальную карту москвича в салоне «МегаФона».