В США спрогнозировали долю российских Су и МиГ на мировом рынке

В первой половине следующего десятилетия российские истребители Су и МиГ на мировом рынке займут долю в десять процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз американского журнала Aviation Week & Space Technology.

Согласно данным издания, первые самолеты на мировом рынке займут долю в девять процентов (15,2 миллиарда долларов), вторые — в один (2,1 миллиарда). В Aviation Week & Space Technology уверены, что в 2021-2025 годах будет произведено 218 истребителей Су и 43 самолета МиГ.

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В декабре Aviation Week & Space Technology признал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02 одним из мировых достижений 2020 года в области двигателестроения.

В марте в американском журнале The National Interest заявили, что российский истребитель Су-35 задумывался как временное решение для удовлетворения потребностей России в превосходстве в воздухе до ввода в строй истребителя пятого поколения Су-57. В публикации издания Су-35 назывался «лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе», который «оказывается лучше многих западных аналогов четвертого поколения».