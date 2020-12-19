Олег Тиньков начал сдавать в аренду свою суперъяхту

Российский миллиардер Олег Тиньков решил сдавать в аренду свою суперъяхту — 77-метровое судно La Datcha, построенное в Нидерландах. Первый тур предполагается запустить в апреле 2021 года, пишет VTimes.

Клиентам предложат путешествие вдоль Камчатки и Курильских островов. Всего на яхте 12 мест, стоимость одной недели составляет миллион евро, а тур продлится до июня.

Помимо самого плавания, участники путешествия смогут покататься на горных лыжах по вулканическим склонам в тех местах, где этого еще никто не делал. За организацию тура отвечает туроператор Elemental Adventure. Позднее, в декабре 2021 года и январе 2022-го La Datcha отправится к берегам Антарктиды, там тоже организуют катание на горных лыжах.

Судно Тинькова — экспедиционная яхта, то есть может оставаться в открытом море до 40 дней. У суперъяхты усиленный корпус, что позволяет ей ходить во льдах. В комплектацию входят мини-субмарина, гидроциклы, вспомогательные суда, два снегохода, а также два вертолета, для которых оборудован ангар.

Сам бизнесмен в настоящее время продолжает курс лечения от лейкемии. После проведенной операции у него обнаружили осложнения. Как утверждает адвокат Алекс Бейлин, вероятность его выживания составляет 40-50 процентов.

Помимо этого, США требуют экстрадиции Тинькова по делу о сокрытии доходов и неуплате налогов. В декабре Вестминстерский магистратский суд Лондона перенес заседание из-за его состояния.

Несмотря на заверения миллиардера в том, что деньги для решения проблем ему не нужны, на прошлой неделе он продал пакет акций TCS Group, головной структуры «Тинькофф Банка», стоимостью 325 миллионов долларов. По его словам, на эти деньги он планирует открыть благотворительный фонд и урегулировать юридические проблемы.