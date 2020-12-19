Британский журналист объяснил «бегство» с пресс-конференции Путина

Журналист «Би-би-си» Стивен Розенберг объяснил свое «бегство» с пресс-конференции президента России Владимира Путина в беседе с НСН.

По словам британского журналиста, он преждевременно ушел с мероприятия из-за срочных дел в редакции. «Нам просто надо было передавать информацию. В «Би-би-си» очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться», — пояснил он, подчеркнув, что его уход не был проявлением неуважения или бегством.

Розенберг поделился, что обращение Путина лично к нему было немного неожиданным. По его мнению, российский лидер ответил «в своем стиле» и «высказал свою точку зрения очень четко». «Мы очень признательны, что нам дали возможность задать вопрос», — заключил он.

На пресс-конференции Стивен Розенберг поинтересовался у Владимира Путина, несет ли тот, по его мнению, личную ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном, или власти России «белые и пушистые». Сам Путин, в свою очередь, отреагировал на вопрос журналиста словами «Почему вы считаете, что мы придурки?». Он подчеркнул, что страны Запада выходят из совместных договоров по контролю над вооружениями. Президент подчеркнул, что Россия, по сравнению со странами НАТО, «белая и пушистая».