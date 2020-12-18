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Пушков резко отреагировал на вопрос западного журналиста Путину

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter резко отреагировал на вопрос журналиста телеканала «Би-би-си», который тот задал 17 декабря на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Западный журналист спросил российского лидера об ответственности Москвы за близость отношений Запада и России к состоянию холодной войны.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом «Би-би-си» задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — возмутился Пушков.

Сам Путин, в свою очередь, отреагировал на вопрос журналиста словами «Почему вы считаете, что мы придурки?». Он подчеркнул, что страны Запада выходят из совместных договоров по контролю над вооружениями. Президент подчеркнул, что Россия, по сравнению со странами НАТО, «белая и пушистая».

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